Febrero 04, 2022 - 11:30 p. m.

2022-02-04

Por:

Gonzalo Gallo

Necesitas borrar de tu mente muchos falsos paradigmas, formatear el computador y ver a Dios y la vida con otros ojos.



A la Tierra se llega con un plan esencial del alma que incluye gozos y desdichas porque la polaridad es necesaria.



Antes de encarnar cada espíritu programa no todo, pero sí lo más importante de su vida con un propósito: evolucionar espiritualmente.



Por lo mismo, eliges ofensas para poder practicar perdón y pérdidas o duelos para crecer en desapego.



‘Males’ para mostrar tu coraje y tu paciencia, crisis para probar tu fe. Acá eres libre para aprender con amor y sabiduría.



No lo hagas con dolor e ignorancia. ¿Ves? Dios no te impone ni te quita nada. Hay un plan para avanzar en vidas sucesivas.



Así progresas de un kínder espiritual a una Maestría en el amor. Lee el plan de tu alma. Robert Schwartz.



Sufres por violar Leyes Universales que no te interesas en conocer, sufres por no aceptar la realidad y seguir los delirios del ego orgulloso.

