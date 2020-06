Oasis

Junio 23, 2020 - 11:30 p. m. 2020-06-23 Por: Gonzalo Gallo

La sinceridad en las palabras crea confianza; la confianza alegra y crea unidad. La unidad y la confianza afianzan el amor.



La vida es una serie de pruebas y cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos porque creas dolor. Acepta la realidad.



Actúa sin expectativas porque los resultados no siempre dependen de ti y sufres si las cosas no se dan tal como esperas.



Amar es saber recibir y darse y dar sin esperar nada. Cuando das para que te den sólo haces un trueque.



Si tomas consciencia de que todas las cosas cambian, no habrá nada a lo que intentarás aferrarte. Todo apego trae dolor.



Si quieres tomar, primero debes dar sin expectativas, este es el comienzo de la inteligencia.



Al pensar ama lo simple y, en el conflicto, sé justo y generoso. En el trabajo, haz lo que disfrutes. En tu vida familiar, da lo mejor.



La vida y la muerte son un hilo, es la misma línea vista desde diferentes lados. Sólo muere el cuerpo.



