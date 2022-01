Enero 30, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-30

Por:

Gonzalo Gallo

En un buen número de ocasiones he ayudado a personas a trascender en paz, sin apegos, temores o pendientes.



Esos son los tres mayores impedimentos para morir en paz y poder trascender sin quedarte en un plano intermedio.



Los otros cuatro son: poco amor, un espíritu desnutrido, odios o culpas y no estar preparado para ese paso.



Es raro encontrar personas que no tengan algunos de esos frenos o bloqueos. También es bien raro que los familiares estén preparados.



¿Y es que uno se puede preparar? Claro que sí, llegando a la muerte sin esos impedimentos. Lee mi libro Muerte un paso a la vida.



En general los moribundos se lamentan de esto: 1. Viví para trabajar. 2. Mi prioridad no fue amarme y amar.



3. Mi prioridad tampoco fue ser feliz. 4. Dediqué mucho tiempo a lo material y muy poco a los espiritual.



5. No viví como yo quería, sino como me lo dejé imponer. 6. Derroché energía con mi mente en el ayer o en el futuro y no en el ahora.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog