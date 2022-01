Enero 06, 2022 - 11:30 p. m.

2022-01-06

Por:

Gonzalo Gallo

Los nombres de los Reyes Magos, que no eran tres, no eran reyes ni magos, no están en los evangelios y surgieron en el Siglo VI d.C.



Solo Mateo habla de ellos sin decir que son tres y sólo habla de unos sabios de oriente. Para él eran astrónomos.



Melchor representa a los europeos y ofrece al Niño Dios un presente de oro que atestigua su realeza.



Gaspar, representa a los semitas de Asia donde se emplea mucho el incienso, lo ofreció a Jesús como símbolo de su divinidad.



Baltasar, negro y con barba, se identifica con los africanos, y entrega la mirra, en alusión a su futura pasión y resurrección.



En tradiciones orientales son 12. Hay otros nombres: en griego Appellicon, Amerín y Damascón. En hebreo Magalath, Serakin y Galgalath.



¿Qué quiere enseñar Mateo? Que seres de otra religión acogen a Jesús, y que debemos amarnos sin distinciones.



Aún hay muros raciales, religiosos y culturales que deben caer. ¿Aceptas las diferencias? ¿Sabes que este puente es de Reyes?

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog