Enero 02, 2022 - 06:20 a. m.

2022-01-02

Por:

Gonzalo Gallo

Todos hemos oído hablar del cambio climático y la grave crisis ecológica pero, ¿qué hacemos al respecto?



La joven activista sueca Greta Thunberg oyó hablar del cambio climático en 2011, cuando tenía ocho años.



Entonces no podía entender por qué se estaba haciendo tan poco al respecto y eso le generó ansiedad.



Ya con 15 años, en noveno grado, inició una huelga de no ir a estudiar para despertar consciencias.



Se sentó con un cartel ante el edificio del Parlamento y, poco a poco, su acto llevó a millares a apoyarla.



Continuó protestando cada viernes, lo cual llamó la atención a nivel internacional, y un gran número de personas se unieron. Dice:



“Los adultos afirman que aman a sus hijos, pero nos están robando el futuro. Sentía que era la única al inicio, pero ya no.



El poder verdadero está en la gente. Nadie es tan pequeño que no pueda generar un gran cambio”. Aún importa más el dinero que el planeta.





