Diciembre 29, 2021 - 11:30 p. m.

2021-12-29

Por:

Gonzalo Gallo

Hace 53 años que la canción ‘Yo no olvido el año viejo’ la hizo popular el cantante mejicano Tony Camargo.



Pero esta melodía, tan pegajosa con su letra y ritmo, es del buen compositor colombiano Crescencio Salcedo.



Nació en Palomino, Bolívar, y nos regaló muchas canciones lindas como La múcura, La piña madura, Se va el caimán y Mi cafetal.



Era un ser humilde que afirmaba “yo no compongo nada, lo único que hago es recoger motivos y melodías de lo que existe con perfección”.



No le daba importancia al dinero y las disqueras se aprovecharon de eso sin que él percibiera lo justo. Otros se atribuyeron sus canciones.



Sabía fabricar flautas de caña y las vendía en la calle mientras las tocaba con gran maestría. Un buen ser.



Así lo vi una vez en Medellín con ropa sencilla y descalzo. En esa ciudad trascendió en 1973. Su música sigue vigente.



Los regalos de antes eran simples: una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.



