Oasis

Junio 21, 2020 - 06:20 a. m. 2020-06-21 Por: Gonzalo Gallo

Al comienzo de la película de 1939 El mago de Oz, la huérfana Dorothy cree que la felicidad es viajar a lugares exóticos muy lejanos.



Espacios donde los cielos son azules, todo florece y los mejores sueños supuestamente se hacen realidad.



Todos nosotros en uno u otro momento aceptamos esa ilusión que nos venden, pero que rara vez experimentamos.



Es común viajar a nuevos lugares, buscando más felicidad, y mayor satisfacción. Es lo que vende el turismo en todo el mundo.



La falla es que ese turismo no es sostenible y, aunque sirva en lo económico, afecta mucho el medio ambiente.



Además depara alegrías y placeres, pero ellos no son la felicidad, pero así lo piensan muchos.



En El mago de Oz, Dorothy un día retorna de sus fabulosos viajes y al hacerlo exclama: “No hay lugar como el hogar”.



Lo puedes disfrutar en tu experiencia de encierro y tú eliges si eso te hace feliz o te enloquece. “Si no encuentras la paz interior en tu ser, entonces necesitas cambiar”.



