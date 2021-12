Diciembre 19, 2021 - 06:20 a. m.

2021-12-19

Por:

Gonzalo Gallo

Aprovecha el tremendo poder de las afirmaciones positivas que, obvio, hay que apoyar con acciones valiosas.



Afirmar, visualizar y actuar son tres poderes que mejoran tu vida y entre ellos se enriquecen mutuamente.



Dedica tiempo en relax y afirmas lo que deseas, visualiza que lo obtienes y después das lo mejor para concretarlo.



Te comparto algunas afirmaciones poderosas para repetirlas una y otra vez con decisión y convicción:



Cada día me amo y amo más. Me valoro porque soy un milagro. Soy un ser rico en dones y posibilidades.



Me acepto como soy y no me comparo con nadie. A mi vida llega la abundancia y la recibo con gratitud.



Perdono y me perdono. Cada día soy más compasivo y amable. Cambio las quejas por gozosa gratitud.



Comprendo y elimino los juicios. Dios mío, te tengo muy presente.



Soy amor, soy paz, soy luz. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy.

