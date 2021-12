Diciembre 12, 2021 - 06:20 a. m.

Por:

Gonzalo Gallo

Cada año Stella y su esposo David celebran el mejor diciembre de sus vidas, después de la muerte de su hija en ese mes.



Los dos primeros años no celebraron la Navidad, se aislaron y fueron días oscuros de tristeza, dolor y congoja.



En el tercer año Juanfer, el novio de su hija Vanessa de 16 años, los llevó en octubre a un hogar de niños sin familia.



Los invitó a que su familia y la de Vanessa alegraran la vida de 120 niños y adolescentes sin hogar y sin ilusiones.



En la visita hablaron con jovencitas como su hija, pero carentes de afecto y del calor de una familia, lloraron mucho.



Vieron a Vanessa en los ojos de esos niños y en la semana del 24, su vida cambió para siempre.



Se dieron cuenta que podían dar amor y recibirlo. A través de una médium Vanessa le dijo algo como esto:



“Gracias, disfruto todo el amor que brindan y estoy allá aunque no me vean. Mi vida sigue. Soy feliz viendo que ya dejaron el dolor y la tristeza. Los amo”.



