Diciembre 07, 2021 - 11:30 p. m.

2021-12-07

Por:

Gonzalo Gallo

Cada día está más claro el cuerpo que se enferma para alertar sobre bloqueos emocionales, espirituales y mentales.



Libros como 'Diccionario de las enfermedades' de J. Martel lo explican. Está gratis en internet en PDF.



Una adicción esconde un vacío existencial, falta de amor; sensación de soledad y desconexión con el entorno.



Enmascara un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo: Heridas, enfado con uno mismo, conflicto mental y culpabilidad.



Las afecciones en la piel reflejan sentimientos de miedo, angustia, sensación de amenaza o problemas nerviosos.



Males pulmonares son signos de desconexión con la vida, con los demás y/o con el entorno.



No poder respirar significa una profunda aflicción o depresión, o sensación de no ser digno de vivir plenamente.



Uno mismo se crea su enfermedad por no saber vivir. Escucha tu cuerpo y cambia lo que sea necesario en tu modo de vivir.

