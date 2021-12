Noviembre 30, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-30

Por:

Gonzalo Gallo

Érase un rabino que vivía en una aldea de la estepa rusa y durante veinte años cada mañana cruzaba la plaza de la aldea.



Entonces llegaba a la sinagoga para orar y todas y cada una de las mañanas lo observaba un policía que odiaba a los judíos.



Al fin, una mañana, el policía se acercó al rabino y le preguntó adónde iba. “No lo sé”, respondió el rabino.



- ¿Qué significa eso de que no lo sabes? Durante los últimos veinte años, te he visto todas las mañanas acudir a esa sinagoga.



Está al otro lado de la plaza. ¿y ahora vienes con que no lo sabes? ¡Voy a darte una lección, para que aprendas!



Y, dicho esto, agarró al viejo rabino de la barba y lo condujo al calabozo. El rabino estaba calmado.



Mientras el policía abría la cerradura de la puerta del calabozo, el rabino, mirándolo maliciosamente, le dijo:



- ¿Ves ahora lo que quería decir cuando te dije que no lo sabía?



Nota: El juez que se enteró de todo esto lo liberó y castigó al policía.

