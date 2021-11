Noviembre 28, 2021 - 06:20 a. m.

2021-11-28

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando una llave se pierde, es una maravilla contar con otra llave maestra que abre todas las puertas.



En tu existir esa llave maestra es el amor a ti mismo, a Dios, a los demás y a la espectacular creación.



Ámate sin límites y sé consciente de que en el devenir eres tú mismo quien te animas o te frenas con tu actitud.



En lugar de estar esperando ir un día al cielo, crea acá mismo con amor el cielo para ti y para otros.



Ánimo, siente, piensa y vive en amor auténtico. Está alerta y no llames amor a lo que no lo es.



Hay amor donde hay aceptación, respeto, tolerancia, comprensión, perdón, generosidad, ternura, compromiso, verdad y reciprocidad.



El verdadero amor también pide paciencia, humildad, admiración y una entrega incondicional.



¿Esos valores son los que cultivas? Si no es así, entonces necesitas dedicarte a tener la llave maestra del amor.



