Noviembre 22, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-22

Por:

Gonzalo Gallo

Confía en ti y no pierdas la paz del alma por lo que digan o piensen los demás. Ámate mucho y sé tú mismo.



Mientras hagas todo por amor, lo que importa es lo que te dice tu corazón, no lo que opinan los otros.



Es tu vida la que viniste a vivir, no una vida condicionada por juicios egoístas o perversos que debes desechar.



Permanece firme como la roca ante el oleaje y haz oídos sordos a los chismes y las críticas de los envidiosos.



Escucha sólo a aquellos que te corrigen con amor, sin interferir en tu destino y sin manipularte.



Recuerda que tus ángeles te guían y te sostienen. Escúchalos en un silencio orante. Tenlos bien presentes.



Jesús de Nazareth se retiraba muchas veces a un lugar solitario y se extasiaba en la unión con su padre.



Hazlo tú también, medita y tendrás calma y fortaleza para avanzar con un espíritu alegre y una firme confianza.

