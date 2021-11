Noviembre 16, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-16

Por:

Gonzalo Gallo

Un poderoso ejercicio para cultivar una actitud emocional y mental positiva es visualizar buenos resultados.



Al principio o al final de cada día, piensa en las situaciones inciertas que hay actualmente en tu vida, las grandes o pequeñas.



¿Recibiré una buena evaluación de desempeño? Mi hijo está rebelde e inquieto, ¿qué debo mejorar?



¿Voy a lograr conquistar mis sueños? ¿Por qué me altero tan fácil ¿Me van a aceptar después de mi entrevista de trabajo?



Ahora toma cada una de esas situaciones y visualiza el resultado más optimista que puede tener.



Atención: visualiza no solo el resultado bueno, si no ‘el mejor’ resultado posible que puedas imaginar.



Esta práctica la usan los triunfadores y permite entrenarse en el desarrollo de esperar resultados positivos.



Dedica a la visualización positiva buen tiempo. Mejor si es en estado de relax y de meditación.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog