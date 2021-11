Noviembre 11, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-11

Por:

Gonzalo Gallo

Me doy gracias a mí mismo por hacer deporte y ejercicio toda la vida. Me amo al darme con disciplina ese regalo.



¿Tú lo haces? ¿Eres consciente de que tu cuerpo lo necesita y que hacerlo aleja las enfermedades, la ansiedad o el estrés?



El dicho “mente sana en cuerpo sano” es muy cierto y también se aplica al alma. Somos una unidad.



Lo más común es llevar una vida sedentaria y quejarse de dolencias o enfermedades que uno mismo crea.



Si a eso se agregan el licor, el cigarrillo, las drogas y una vida sin amor, entonces se dan suicidios por cuotas.



El humano no solo se quita el cuerpo, nunca la vida, de una vez, también lo hace paso a paso sin percatarse.



Ámate, cuídate y dedica tiempo a meditar, hacer ejercicio, nutrir tu alma, dormir bien y comer sano.



Un estudio de 2017 mostró que solo uno de cada cuatro españoles de 15 y más años hacían ejercicio de forma regular.

