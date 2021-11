Noviembre 09, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-09

Por:

Gonzalo Gallo

De la China nos han llegado infinidad de inventos como el papel, la pólvora, las cometas y las armas de fuego.



De China es también la valiosa enseñanza sobre el yin y el yang como opuestos para unir, no para enfrentar.



La polaridad existe y es necesaria: alto y bajo, caliente y frío, suave o duro, sano o enfermo, fácil o difícil.



Sin ofensas no practicas perdón, sin obstáculos no hay deporte, sin pérdidas es imposible practicar desapego.



Sólo ante hechos, en apariencia inaceptables, puedes mostrar tu coraje y aceptación, sólo ante lo arduo o duro creces en paciencia.



Si lo analizas bien, ahí tienes muy claras las respuestas al por qué y el para qué afrontas lo que llamas ‘males’.



No los envía Dios. Cada espíritu elige sus aprendizajes antes de encarnar, como el atleta que elige sus exigentes maratones.



Si quieres entenderlo lee el libro ‘El plan de tu alma’ y deja de malgastar tu energía en quejas. Millares de limitados están bien.

