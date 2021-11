Noviembre 04, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-04

Por:

Gonzalo Gallo

Ámate y en la vida de pareja no caigas en la trampa de demostrarle al otro que vales mucho, que eres la súper persona.



Evade la necesidad de complacer en todo a tu pareja a costa de tu propia felicidad. Es un desvarío y genera sufrimiento.



Es funesto negarte para afirmar a alguien, es terrible que te exijas en todo sin aceptar tu fragilidad.



Tu felicidad debe depender solo de ti porque al ponerla en alguien o algo ya no tienes poder. Lo delegas.



El 'síndrome de complacer' o de buscar aprobación desnuda un amor propio muy precario que necesitas elevar.



Amarte es un arte y todo arte pide dedicación paciencia, disciplina, práctica y dar lo mejor de ti con autoconfianza y pasión.



Amarte pide aceptarte, superarte, sanar el ayer, soltar cargas, valorarte, cuidarte y perseverar en tu intento.



¿Es fácil? No. Nada valioso es fácil, pero si das lo mejor con actitud positiva y con un plan, el sueño, en apariencia imposible, se hace real.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog