Octubre 31, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-31

Por:

Gonzalo Gallo

El 1 y 2 de noviembre hay festejos en México por los muertos que en realidad están vivos. Algo de eso lo ves en la película Coco.



En México ves por doquier a la Katrina juguetona y colorida. Es que la muerte para quien parte es un regalo y una grata liberación.



Para los que acá siguen puede ser una pesadilla, sobre todo por los apegos dependientes y por creer que su vida ya no tiene sentido.



Ojo: es funesto poner la felicidad y el sentido de tu vida fuera de ti. Nadie debe ser la razón de tu vida o vas a sufrir



Cree que siempre hay vida y entonces tu duelo será llevadero si te ayudas y lo aceptas con amor y desapego.



No culpes a Dios ni pelees con él porque cada ser trasciende según lo programó en el plan de su alma.



El reto es aceptar, soltar, creer, y aprender a amar sin necesitar un cuerpo. También hay que liberar culpas, tristezas, rabias, miedos y odios.



Nadie está muerto, la muerte es que un cuerpo deja de funcionar y los muertos no existen. Siempre estamos vivos.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog