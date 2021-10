Octubre 31, 2021 - 06:20 a. m.

2021-10-31

Por:

Gonzalo Gallo

El malo y el bueno de las películas o las series graban en la mente una enseñanza perversa y muy dañina.



Nadie es bueno y nadie es malo, en este plano estamos todos en distintos niveles de consciencia y nada más.



Al que ya aprendió a amarse y amar lo llaman bueno y al que aún no ha aprendido lo denominan malo.



No es bueno el universitario que domina las matemáticas ni malo el niño que no sabe cuánto es 7 x 8.



El ‘malo’ muy seguramente aprenderá con dolor a no obrar mal y un día se cansará de sufrir, si lo quiere.



Es funesto mirar la vida en blanco y negro, creerte bueno y juzgar a los que fallan. El reto es ser compasivos.



Dijo un sabio maestro: “Comprende y no juzgues a tu hermano porque no conoces su pasado ni conoces tu futuro”.



Es muy seguro que en el mañana vas a fallar como aquel a quien juzgas para que aprendas a amar sin medida.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog