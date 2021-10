Octubre 27, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-27

Por:

Gonzalo Gallo

Avanza animoso en tu sendero con la certeza de que, cuando una puerta se cierra, la vida no se ha acabado.



La vida es cambio, el universo te llama a algo nuevo y no debes sufrir al lamentarte porque una puerta se cerró.



Si lo haces te quedarás prisionero del ayer cuando la vida te llama a un cambio, a iniciar un nuevo ciclo.



Aprende de los niños que sólo tienen un tiempo: el instante; ellos no sufren con el pasado o el futuro.



En la vida no hay casualidades y si vives algo en apariencia negativo, es porque allí hay una valiosa lección para ti.



No te aferres a lo que es pasajero y prestado porque siempre hay sufrimiento donde hay aferramiento.



Ten la libertad del pájaro que vuela y busca otros horizontes o se adapta al invierno o al otoño.



En el universo todo vive cambiando y tu paz depende de fluir y no apegarte a lo que es efímero y volátil.

