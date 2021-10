Octubre 26, 2021 - 11:30 p. m.

Por:

Gonzalo Gallo

Dios amigo, unido a ti, nunca me hundo en la tristeza, conservo mi esperanza, y nunca se apaga la llama de mi fe.



En los tiempos turbulentos necesito recuperar la confianza y enfrento las dificultades con renovada esperanza.



Me ayudas, Dios de amor, a encontrar claves ocultas y a buscar personas que me inspiren y me motiven.



Necesito volver a soñar, no rendirme, creer más y más en ti, creer en mí y creer en los demás.



Dios amado, me das una fe firme, un amor generoso, una esperanza viva y una paciencia ilimitada.



Dios mío, eres para mí la roca de salvación, el refugio seguro y una coraza contra toda clase de mal.



Con tu luz radiante las sombras se esfuman y con tu espíritu tengo fuerzas para levantarme de nuevo.



Te amo, Dios amigo, y creo que siempre estás conmigo. Eres mi luz, mi descanso y mi buen pastor.

