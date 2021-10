Octubre 24, 2021 - 06:20 a. m.

2021-10-24

Por:

Gonzalo Gallo

Te comparto estos versos sencillos y hermosos del escritor español Miguel de Unamuno: 1864-1936.



“Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido, a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame, por piedad; vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar”.



Son versos elementales para motivarte a redescubrir el niño que duerme en tu interior.



Hazlo y sana todas sus heridas y sus traumas con una buena terapia

y con Dios en tu corazón.



Sé de nuevo ese niño juguetón que se asombra, admira, juega, curiosea y explora sin temores.



Sé ese niño que no calcula desconfiado, que se entrega y que ama con libertad en el aquí y el ahora.



Si eres niño tendrás humildad para llegar a Dios y para volver a soñar a cantar y a reír, para amarte y amar a los demás.

