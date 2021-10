Octubre 13, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-13

Por:

Gonzalo Gallo

Quien se cree martillo ve a todos como clavos y, de hecho, clava a los que lo permiten porque no se aman.



Quien no se ama ni un poquito busca quien lo clave, lo atrae, y crea una relación patológica, tóxica y sufriente.



El sádico y el masoquista se atraen porque se necesitan. Uno está malcriado para sufrir y el otro para causar sufrimiento.



Es una relación víctima-victimario que es más frecuente de lo que se piensa. Ambos no se aman ni se valoran.



Si te pones de cojín se te recuestan encima, si te pones de tapete es obvio que caminarán sobre ti.



Quien está en el rol de victimario o víctima debe sanar algo con sus ancestros a los que casi siempre repite.



Una buena y poderosa terapia de constelaciones familiares le sirve para sanar, soltar y poder amarse y amar.



¿Quién explota a quién en una relación? Fácilmente los dos se explotan, aunque uno se vea sólo como víctima.



El hombre casi siempre ha explotado, pero la mujer ha sabido explotarlo a él con astucia. Ambos se hacen daño.

