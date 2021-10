Octubre 12, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-12

Por:

Gonzalo Gallo

Muchas mentiras condicionan la vida de los humanos debido a creencias humanas que se aceptan sin pensar.



Puedes estar casado y no ser pareja y también puedes ser pareja sin que te cases en una iglesia o notaría.



Ser pareja es amarse de verdad, convivir en armonía con una relación que nutre y da felicidad a los dos en un plano de igualdad.



Casarse es un acto religioso o civil que no garantiza una armonía que sólo puede dar el amor y no un ritual o una firma.



La frase “hasta que la muerte los separé” no es válida y ha llevado a millones a sufrir con relaciones tóxicas. Es así: “hasta que haya amor”.



La frase “lo que Dios ha unido el humano no lo separe” no es real ya que Dios no casa. Él respeta la libertad humana.



El más grande engaño del humano es creer que ya ama porque enamora, quiere y siente atracción y deseos.



Amar es raro en una sociedad enfocada en el tener. Aprende el arte de amar o nunca serás una buena pareja.

