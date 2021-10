Octubre 11, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-11

Por:

Gonzalo Gallo

En un duelo tienes dos opciones: enfocas todo tu ser en la vida o te entregas a la pena centrado en la muerte y el pasado.



En la segunda eliges no creer que ese ser vive, que lo perdiste y, por lo mismo, el dolor no para y punza el alma.



Dejas que tu mente se la pase en el ayer recordando la fecha de la muerte y lo que hacías con ese ser querido y ya no puedes.



Vas al cementerio que es un lugar de muerte y te aferras a lo que ya no es él: sus cenizas y sus pertenencias.



Peleas con Dios que no te quitó a tu ser amado, te culpas o culpas a otros, cuestionas y no aceptas la dura realidad. ¡Estás muerto en vida!



Es duro pero si enfocas tu ser en la vida crees que tu ser amado está mejor que acá y se volverán a encontrar porque vive.



Duele, pero aceptas la separación física, olvidas la fecha de su partida, no vas al cementerio ni te apegas a sus cenizas o posesiones.



Estas en paz con Dios, aceptas lo sucedido como parte de un plan ya elegido antes de encarnar para aprender y enseñar.



Centras tu mente en el ahora sin torturarte con preguntas y disfrutas a los que aún tienes a tu lado en lugar de ignorarlos. Eliges vivir.

