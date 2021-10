Octubre 10, 2021 - 06:20 a. m.

2021-10-10

Por:

Gonzalo Gallo

El miedo al amor pide cambios internos, una fe muy fuerte y algo que cuesta: aceptar sentirse vulnerable.



Un sabio decía que nunca se pierde cuando se ama y que sólo se pierde cuando se deja de amar.



Pero, ¿qué es amar? Acá es donde hay que abrir la mente y el corazón porque somos analfabetos afectivos.



Erich Fromm tiene razón cuando dice en su estupendo libro ‘El arte de amar’ que el amor es raro y escaso.



Hay muchos sucedáneos o sustitutos del amor y, por lo mismo, el fracaso no es del amor sino de lo que se llama amor sin serlo.



A veces el miedo al amor es un miedo a la propia incapacidad de darse y dar de un modo incondicional.



Ese miedo cede al acabar con varios mitos: El amor no es para siempre, no es exclusivo y no lo puede todo.



Atrévete a amar aunque veas al lado muchas relaciones rotas y otras temporales. También existen las que perduran.



Sin soñar con lo perfecto puedes confiar donde hay entrega, verdad, admiración, humor, tolerancia, compromiso, libertad y perdón.

