Gonzalo Gallo

La famosa Fiebre del oro se desató en California entre enero de 1848 y el año 1855. Trajo bienes y males.



Fue una locura en la que, en un solo año, se pasó en esa zona de 1500 habitantes a cien mil y después a 300 mil.



La mayoría de esas personas eran poco deseables: ladrones, aventureros, timadores y pistoleros.



La migración impulsó la agricultura y nuevos medios de transporte como el barco de vapor y el ferrocarril.



Los indígenas fueron asesinados o expulsados de su tierra y las minas causaron un grave daño ecológico.



El mismo fenómeno se dio después en otras regiones, incluso en Argentina y Chile en 1883.



La riqueza quedó en manos de pocos y no de miles de mineros porque el oro no sólo no te da la felicidad, sino que te la quita.



También hoy los afiebrados por el oro ferian su vida, su salud y sus relaciones, muy interesados en tener, no en amar.

