Octubre 07, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-07

Por:

Gonzalo Gallo

Es imposible imaginar a un animal muy estresado y devanándose los sesos para resolver un problema.



Tampoco puedes imaginar a un grupo de niños estresados por los problemas que los aquejan.



Para ellos eso no existe porque los animales y los niños no tienen pasado ni futuro y viven en el ahora.



Vivir en el ahora es lo que no le gusta a la mente errática que se la pasa en el ayer y el mañana. Decide controlarla.



Los sabios dicen que los problemas son ilusorios y sólo están en la mente que vive fuera del instante.



Mantén tu mente en el ahora. Problema es agotarse queriendo arreglar lo que ya pasó o lo que el miedo te dice que va a pasar.



De allí nace el dolor que es creado por ti mismo: tú creas el problema y creas el dolor, y ellos te dan una falsa identidad.



De hecho muchos necesitan de los problemas para poder quejarse o culpar. Por eso elige amar aquí y ahora.



