Septiembre 30, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-30

Por:

Gonzalo Gallo

Valora mucho tu razón y tu mente, pero no creas sólo aquello que puedes desmenuzar y entender con ellas.



En la vida necesitas aceptar que no todo es para entenderlo y eso se muestra bien claro ante la muerte.



Pero no solo cuando un ser querido trasciende sobre todo de modo trágico y tu cabecita no lo entiende.



Es mucho, pero mucho más lo que el humano ignora del universo que lo poquito que conoce y que entiende.



Los físicos viven desconcertados con el mundo cuántico y con lo que hacen las minipartículas atómicas.



El amor no es tampoco para entenderlo y nunca te enamoras del ser que tienes como paraje ideal.



Y si te casas y convives llega el momento en el que captas con dolor que idealizaste a esa persona y ahora hay decepción.



Escucha mucho tu corazón porque es bien sabio, medita y elige sentir y valorar tu emocionalidad. Es solo acá en la Tierra.

