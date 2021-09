Septiembre 26, 2021 - 06:20 a. m.

2021-09-26

Por:

Gonzalo Gallo

Sería excelente que de modo recurrente dijeras: nadie está muerto, no hay muertos, no hay muertos, nadie está muerto.



Hazlo hasta que borres de tu mente la palabra muerto ya que siempre estamos vivos y nunca muertos.



Estabas vivo en el cielo o el hogar antes de encarnar, vivo acá con un cuerpo, y en el cielo o la luz vivo de nuevo.



La muerte no existe para el ser, solo que se le dio ese nombre al hecho de que un cuerpo deje de funcionar.



Pero tú no eres un cuerpo, eres una hermosa energía llamada alma o espíritu que le da vida a ese cuerpo.



Si de verdad lo crees, entonces un duelo cambia del todo porque sabes que tu ser amado sigue viviendo.



Aprende a amarlo sin cuerpo y él te sigue amando. De hecho amas a Dios que no tiene cuerpo. Ama a tu ser querido sin su cuerpo.



No pierdes a alguien cuando muere, es duro no tener su presencia física, pero ese ser vive, te escucha y a veces te ve.



