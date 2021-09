Septiembre 24, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-24

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando el amor propio o autoamor es frágil o precario, fácilmente te la pasas complaciendo a todos.



No te quieres y, por eso, buscas aprobación y pones primero la felicidad de los otros que la tuya.



¿Qué necesitas? Dedícate a elevar el amor propio: valórate, acéptate, y aprende ‘el valioso arte de decir no’.



Decide amarte mucho y poner límites. El primer amor es el amor a ti mismo y eso no es egoísmo.



Jeshua en su gran sabiduría lo dejó muy claro al afirmar: “Ama a los demás como a ti mismo”.



Necesitas decir no sin sentirte culpable y no andar en función de darle siempre gusto a los demás y de cargar cruces ajenas.



Repite con convicción: “No me pongo más de tapete porque me caminan por encima, ni de cojín porque se me recuestan”.



Hay cantidad de personas expertas en manipular y ponerse de víctimas y las atraes por asumir el rol de salvador.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog