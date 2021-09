Septiembre 16, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-16

Por:

Gonzalo Gallo

Muchas conquistas se han alcanzado porque los buscadores decidieron perseverar y no claudicar.



Siendo muy pertinaz fue como Colón llegó a América cuando sus marinos lo presionaban para volver a España.



Recuerda que Jesús invitó a sus discípulos a arrojar de nuevo la red y entonces la pesca fue abundante. Lucas 5.



Por lo mismo anímate, afianza, ten fe y vuelve a arrojar la red. Te aseguro que en su justo momento lograrás lo que deseas.



Sé como esos pajaritos diminutos que no se cansan hasta elaborar su nido, recolectan lo que precisan, aunque esté muy distante.



Sé como las aves migratorias que recorren largas distancias sin claudicar ni perder el rumbo.



Siente a Dios en tu interior y persiste una y otra vez ya que el perseverante no queda defraudado.



Al mismo tiempo haz cambios y buscar por otro lado o cambia de estrategias. Vuelve a arrojar la red.



