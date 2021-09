Septiembre 15, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-15

Por:

Gonzalo Gallo

Padre bendito, me amas y te amo, con tu amoroso auxilio soy capaz de aceptar lo que me parece inaceptable.



Si una prueba llega a mi vida es porque puedo superarla si no me dejo atrapar en las redes del desespero.



Puedo caer tres veces como Jesús, o más, y levantarme con la frente en alto y el corazón rebosante de entusiasmo.



En ciertos momentos soy como un osezno extraviado o como una hormiga que da vueltas en círculo.



Hay días muy pesados, Señor. Más aún, a veces dudo de ti y me digo: “Ya no puedo, es demasiado”.



Sin embargo en mi interior sé que estás ahí y que el desaliento es la peor tentación de la vida.



Todo está ganado cuando hay fe firme, y todo está perdido cuando alguien se entrega y deja de luchar.



Por eso quiero aceptar lo que sea y avanzar paso a paso, con la certeza de que todo es pasajero.



La tormenta acabará y las lágrimas se convertirán en sonrisas. Gracias Dios por tu amor.

