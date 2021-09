Septiembre 13, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-13

Por:

Gonzalo Gallo

Enryaku-ji, es un hermoso y bien antiguo templo budista que se asienta encima del monte Hiei al noreste de Kioto.



Hace cientos de años a ese precioso santuario llegó una parejita en busca de paz y ansiosos porque su amor estaba muriendo.



Aceptaron la guía de una sabia mujer que meditaba desde niña y solo irradiaba paz, compasión y bondad.



Su segundo esposo murió después de convivir 7 años, no tenían hijos y ella se había dedicado a meditar y ayudar en el templo.



Los escuchó, habló con cada uno aparte y, ya juntos, les habló con amor: “Mi primer matrimonio fue un desastre.



Ambos sabíamos querer, pero no sabíamos amar y lo que más influyó para unirnos fue la atracción sexual. La pasión se apagó poco a poco.



Estuve sola varios años, sané la pésima relación con mi padre y me dediqué a profundizar sobre el amor. Es lo que ustedes necesitan”.



Lo hicieron, les enseñó a comunicarse y se fueron. Pusieron en práctica lo aprendido y salvaron su relación.

