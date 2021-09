Septiembre 12, 2021 - 06:20 a. m.

2021-09-12

Por:

Gonzalo Gallo

El genial tenista Novak Djokovic habló sobre la ‘fórmula’ que le ha llevado a tener una brillante trayectoria:



“A lo largo de los años he desarrollado una que me funciona. Hay muchos factores que ayudan.



No hay una pócima secreta o una sola cosa que sobresalga para decir, este es el secreto del éxito. Es una combinación de cosas.



El tenis es un deporte muy bonito, pero muy exigente, y hay que tener un balance de cuerpo y mente para competir y triunfar.



Me siento bendecido y doy las gracias por estar en este escenario durante tanto tiempo. Voy a por el cuarto US Open.



No pienso en otra cosa, aunque a la gente le gusta que hable de famosos récords que puedo conseguir: 21 Torneos Grand Slams.



Es un partido y todo está ahí, vamos a por él. Voy a tratar este próximo partido como si fuera el último de mi carrera”.



Novak Djokovic es serbio y para los expertos es junto con Federer el mejor tenista de todos los tiempos. Con 34 años le gana a los jóvenes.

