Septiembre 10, 2021

2021-09-10

Por:

Gonzalo Gallo

Pregunta de una persona desubicada a un sabio Maestro y buen guía espiritual en un retiro sobre la meditación:



¿Por qué los apegos al amar son tan grandes? Respuesta: “Porque el autoamor es muy pequeño y la fe muy precaria”.



Cuando te amas, te aceptas y te valoras, tu vida tiene sentido sola o solo y no pones tu felicidad en alguien.



Cuando te amas poco y tu fe es frágil, te aferras a quien dices amar y creas una dependencia que traerá sufrimiento.



Amar sin apegos dependientes es poder decirle al ser amado “te amo pero soy feliz sin ti” y “te amo, pero no te necesito”.



Amarte y amar es que puedas afirmar con convicción: “No quiero ser todo para ti ni que tú seas todo para mí”. ¿Así es como amas?



La falla es que no es de este modo como las personas suelen quererse sino sintiendo que sin el otro se mueren.



Mientras más grandes son tu amor y tu fe, más pequeños son los miedos que nacen de los apegos y la inseguridad.



Por lo mismo elige amarte de verdad y confiar. Aprende a ser feliz solo y no pongas el sentido de tu vida fuera de ti.

