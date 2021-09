Septiembre 05, 2021 - 06:20 a. m.

2021-09-05

Por:

Gonzalo Gallo

Edward de Bono nació en Malta y es bien famoso por su teoría de lo que él llamó 'Pensamiento lateral'.



Una genial intuición de todo lo que se gana pensando de una manera

creativa, diferente, novedosa.



Lo haces cuando dejas de lado la lógica y buscas soluciones sin seguir los patrones habituales.



Lee sobre mapas mentales y, si los usas, verás como el uso de lo visual te abre otros horizontes.



Emplea todos tus sentidos y así tu cerebro trabaja mejor y ves la realidad de un modo sistémico u holístico.



Un ejemplo: ¿Cómo puedes llevar agua en un colador? Piensa de modo distinto y lo resuelves: pones hielo en el colador.



Elige salir del modo de pensar habitual. Sal de los límites normales de la mente. Es pensar 'fuera de la caja' o 'out of the box'.



¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Pueden ser dos y no solo uno; el piojo o la pulga. Investiga sobre Edward de Bono.

