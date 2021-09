Agosto 31, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-31

Por:

Gonzalo Gallo

Amor y tú, Dios, son lo mismo, amor incondicional, amor sin límites. Mira la mar cuando se une con el cielo para tener una medio idea.



La más bella energía y tú, Dios mío, son iguales. Eres energía de amor, la paz perfecta, eres la luz más radiante.



Pero los credos te humanizan y nos presentan un dios que no existe: juez, severo que condena y castiga fuente de temor.



Con ese dios algún día peleas porque sientes que no escucha tus oraciones y te quita a los seres queridos en la muerte.



Hay que orar para aceptar lo que sea mejor y no para que tú, Dios hagas mi voluntad. Recibo lo que necesito no lo que quiero.



Cada espíritu hizo un plan no de todo, pero sí de lo más importante de su vida y el día de partir ya está elegido.



Todos oran para que un ser amado no muera, por lo mismo, si tú, Dios escuchas, entonces nadie muere nunca.



Me atrevo a cambiar creencias y entonces te veo Dios, y la vida, y la muerte con otros ojos. Dios, no eres como te muestran las religiones.



