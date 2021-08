Agosto 16, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-16

Por:

Gonzalo Gallo

Imagina a un rebino, un sacerdote, un imán musulmán, un pastor o un monje budista que dicen esto en su templo:



“No tienen que venir acá, Dios está con ustedes y no necesita culto, ni diezmos ni rituales o ceremonias.



El templo es tu corazón y lo único que Dios quiere de todos es que vivamos en amor y seamos seres honestos. Nada más”.



Al hablar así está diciendo la verdad, pero no lo hace porque entonces se acaban las religiones y se queda sin trabajo y sustento.



Las religiones han sido creadas por los humanos y sus líderes atribuyen a Dios sus doctrinas, creencias y vetos.



Jesús tuvo esto muy claro porque la fe judía se apoyaba en tres pilares: La ley o Thorá, el templo y el culto que en él se ofrecía.



Las leyes fueron creadas por los sacerdotes, el templo lo manejaban ellos y el culto también, vendían los animales para los sacrificios.



Jesús fue atrevido y afirmó No hay más ley que amar, el templo es tu corazón y Dios no necesita culto. Por eso acabó en una cruz, pero sus discípulos volvieron a lo mismo que aún sigue.



