Agosto 15, 2021 - 06:20 a. m.

2021-08-15

Gonzalo Gallo

Andas por la vida con alas cuando te acompañan una fe fuerte y una esperanza viva porque ambas te sostienen.



Tanto la fe como la esperanza son como plantas que necesitan cuidado y que las alimentes a diario.



A lo largo del día puedes fortalecer la fe y la esperanza si haces poderosas afirmaciones y oraciones como estas:



Creo en mi y creo en Dios. Cada día mi confianza es mas firme. Con una fe sólida espanto los miedos y las dudas.



Creer me da fueras para nunca decaer. Creo en mi potencial. Creo en que puedo lograr mi mejor versión.

Me amo y espero lo mejor de mí. Tengo una luminosa esperanza que aleja las sombras del desaliento. Me llega la abundancia.



Dios mío, en ti pongo toda mi confianza. Señor, eres el amor de mi vida y la fuente de mi esperanza. Dios mío, me iluminas.



Amarme es afirmar y orar durante el día. Amarme es apelar a lo mejor de mí con una fe fuerte y una esperanza renovada.



