Agosto 08, 2021 - 06:20 a. m.

2021-08-08

Por:

Gonzalo Gallo

Dios, fuente creadora de varios universos y de éste en el cual moramos en una Tierra llena de maravillas.



Gracias porque somos chispitas de la luz de tu amor, gracias porque estamos acá para avanzar en amor y en consciencia.



Tu amor es tan inconmensurable que nunca nos juzgas, no castigas, y comprendes nuestras fallas sin juzgamientos.



Esperas, Dios compasivo, que también nosotros comprendamos a los demás y entendamos que si fallan es por estar en desamor.



Hoy te expreso mi amor y quiero andar por un sendero de bondad, de honestidad y de buenas acciones.



Eres mi oasis en el desierto, eres compañía en la soledad, alivio en el dolor y fuente de energía ante el desaliento.



No puedo acercarme a ti ni alejarme de ti porque, haga lo que haga, estás conmigo en todo momento y en todo lugar.



Me amas y te amo. Gracias Señor por tu amor infinito. En ti confío y contigo soy capaz de superar lo que sea. Gracias sin fin.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog