Pelea de hermanos Vives

Septiembre 13, 2021

Por:

Gloria H.

Carlos y Guillermo Vives protagonizan un reality en vivo y en directo, donde se están sacando ‘los trapitos al sol’. En el trasfondo la pelea por el restaurante Gaira, que según parece, fue inicialmente un negocio en casa materna. De allí en adelante, todos los ires y venires de un pleito familiar que deja al descubierto aplastantes ‘mentiras’ de la cultura necesarias de afrontar. Porque, por el lado que se vea, el concepto de familia ideal es el responsable de múltiples problemas de violencia e intransigencia sociales. Y si no nos atrevemos a revisar nuestras creencias sobre ‘hogar dulce hogar’, se está buscando ‘al muerto río arriba’ y claro, no se podrá encontrar una mejor calidad de vida ni en lo social ni en lo personal.



¿Usted es de los que cree (y repite) que a todos los hijos se los quiere por igual? ¿Es usted de los que pregona que ‘primero conociste mamá que esposa’? ¿Es de la opinión de ‘los tuyos con razón o sin ella’? ¿Piensa que el verdadero significado de nuera es ‘no era’? ¿Es consciente de que el lugar más peligroso para una mujer y un niño puede ser su propia casa?

¿Piensa que da lo mismo el lugar de nacimiento (mayor, intermedio, menor) en el organigrama familiar? ¿Da lo mismo ser hombre o mujer para la historia familiar? ¿Le cree a la armonía de la reunión familiar del 31 de diciembre, después de que se ha peleado 11 meses seguidos?

Todas las anteriores son inquietudes que deben entrar a revisión porque con estas creencias se generan desequilibrios e injusticias familiares que causan muchísimo dolor. Y claro, pleitos como el de los Vives hoy en día, pero a propósito, ¿conoce algún lío parecido o solo serán los Vives los que pelean?



Infortunadamente en el trasfondo está la figura de la madre a la que esta cultura la cree perfecta, como si la maternidad per se, graduara o diera diploma. En familia conjugan tantas pero tantas variables, que va siendo necesario conocerlas para poderlas manejar. El hecho de mirar la realidad, de tener conciencia sobre nuestra ‘verdadera’ historia, ayuda a la formación de seres humanos menos ingenuos, menos dependientes y por tanto, más seguros de si mismos.



La familia no es perfecta, en familia se cometen muchísimos atropellos e injusticias e idealizarla creyendo que en ella, tal cual es hoy, está la solución a la violencia, es perpetuar el desequilibrio. Hombres y mujeres han creído que para construir familia basta con desearlo y de allí en adelante ‘todo rueda’, pero este concepto es la piedra angular del problema. A ningún negocio te permitirían ingresar con una inexperiencia tan grande. Para formar familia, para tener un hijo, no te exigen nada, solo como los animales, copular. Y…



La rivalidad entre hermanos, la mirada de la madre, el dinero, la ausencia del padre, nietos preferidos, herencias, secretos y silencios, todos factores en juego que cuentan a la hora de las decisiones. Como muy bien les recomendaban a los Vives, más que abogados, lo que necesitan son psicólogos que trabajen Psicogenealogía y que les ayuden a dilucidar pendientes, lealtades inconscientes, resentimientos, rencores. Un ejemplo: alguien preguntaba por la pataleta de una niña de 3 años cada vez que su mamá alimentaba a la hermanita recién nacida. ¿Solo pataleta o reales y válidos celos? ¿Hay solución?

​Sigue en Twitter @revolturas