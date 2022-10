Nos entendemos, nos amamos o…

Octubre 17, 2022 - 11:35 p. m.

2022-10-17

Por:

Gloria H.

…nos matamos. Y pareciera que estamos caminando por esta tercera opción. Tan difíciles se han vuelto las relaciones entre hombres y mujeres, o en parejas del mismo o diferente género, que todos los días aparecen casos de hombres que asesinan a la persona a quien amaron (?) sin medir las consecuencias. No importa la edad porque hasta un adolescente de 15 años cree que amar es poseer o matar… y escogió entonces asesinar a su noviecita de 14 años porque no estuvo con él como lo deseaba. Esta cultura machista le ungió el poder para hacerlo. Amar es poseer, dominar, subyugar.



¿Qué nos enseñaron que era el amor? ¿Qué aprendimos que significaba amar al ser que nos aporta lo más sublime de la existencia? ¿Será acaso que el romanticismo nos encandelilló y no nos permitió ver qué es realmente amar y respetar? ¿Amar es poseer? ¿Qué tan cercano o distante está el amor del odio? ¿Serán acaso las dos caras de una misma moneda, donde la esencia de la moneda es el desconocimiento de las emociones?



Pedimos paz mundial, esperamos que muchos de muchos lugares y diferentes culturas, hagan la paz con otros tantos de tantos lugares y diferentes culturas, pero en la intimidad de un hogar, en la cercanía de una familia, dos seres que dizque se aman, no pueden tolerarse, no pueden convivir y llegan a terminar matándose ‘a nombre del amor’.



¿Todavía duda de que la humanidad equivocó el rumbo? En vivo y en directo hemos enfrentado dos crisis muy fuertes (pandemia y guerra). Los que hoy estamos vivos sabemos que no fue ‘una historia que nos contaron’, que no fue una adaptación de la realidad y que como protagonistas de este momento, o hacemos algo diferente o somos cómplices de esta destrucción colectiva. Putin puede disparar el cohete y desaparecernos todos… ¿qué cohete diario disparamos en el interior de nuestra casa? De allí el grito de desesperanza de la juventud y la niñez. ¿Acaso no es mejor zambullirse en un juego electrónico o en una serie dopadora, antes de ser conscientes de lo que los rodea? ¿No se volvió prioritario buscar caminos de sobrevivencia a la gran enfermedad mental colectiva?



Pero está el amor. No lo conocemos, lo manoseamos tanto que se argumenta que da licencia para matar. O maltratar psicológicamente, o vomitar el miedo intentando que los demás cumplan nuestra voluntad. Los fantasmas del pasado enloquecen, las expectativas porque alguien, afuera, colme, tranquilice, llegan a hacer perder el sentido de las proporciones. Los demás, a nombre del amor, deben estar al servicio de nuestras carencias, de nuestras frustraciones. Como si alguien más que yo mismo, debería encargarse de su propia felicidad y su destino.



Entonces el hombre se perdió, la mujer se empoderó y hoy nos encontramos frente a frente un nuevo hombre y una nueva mujer, extraños, desconocidos, sin libreto para continuar, sin saber cómo relacionarnos.



Los viejos paradigmas se quebraron y podemos destruirnos buscando el camino porque no podemos vivir sin amar, pero esta ‘asignatura’ no está en ningún pensum de la educación. Parece que aún no es importante.

¡Debemos aprenderla! Entonces, conversemos hoy a las 2 de la tarde, en el auditorio Bienestar, en la Feria del Libro, sobre el amor, sobre qué tan difícil es amar y el rol del hombre y la mujer en esta cambiante mundo. Los espero.