Noviembre 08, 2021

2021-11-08

Por:

Gloria H.

Theilard de Chardin dijo que los humanos “estamos a mitad de camino entre las bestias y los dioses”. Por momentos vivimos tanta animalidad que se cree que descendemos cada vez más cerca de la irracionalidad.

Las matanzas, la violencia, la inequidad y discriminación, todo apunta a la desesperanza. Pero hay otros momentos en que se capta lo mejor de la condición humana, una chispa divina o mágica que nos acerca a los dioses, a la divinidad. Y es entonces cuando podemos creer y esperar que salimos adelante. Que cada vez más la condición humana crece, es más sana. Como dice Stiven Pinker el mundo sí es mejor, solo que a veces la oscuridad oculta la luz. ¿Por siempre?



Se conocieron en la casa de Carolina, invitado por una amiga que le pidió autorización para llevarlo. Había karaoke y la velada pintaba agradable. A ella le gustó desde el inicio. Alto, interesante, “les gustaban las mismas canciones y otras millones de coincidencias”, empezando porque tienen el mismo apellido, Suárez.



¿Amor a primera vista? Carolina confiesa que sí. Salieron a un cafecito, otro, otro. Hablaron, se fueron conociendo y entonces vino la noticia bomba. El final del cuento ya es conocido. Él, hijo biológico del Mono Jojoy y ella, periodista de la W, adicta y adepta pública a Álvaro Uribe. Él, periodista también, firmante del proceso de paz. Ella partidaria compulsiva del No. Hoy son marido y mujer, después de un año de noviazgo, toda una trama ‘encantadora’ para una película...

Sin embargo, aunque podemos descrestarnos con lo romántico del cuento, independiente de que sigan juntos, tengan hijos, se separen, lleguen a viejitos, esta historia real pareciera una luz en medio de la oscuridad. ¡En la condición humana todavía hay esperanza! Porque el que la energía de dos personas tan disímiles pueda resonar y armonizar, genera confianza. ¿Por qué sucede?



Paradójicamente es el equilibrio entre emoción y razón. ¿Por qué debo destrozar a quien no siente o piensa como yo? ¿Por qué debo rechazar al ser humano que disiente de mi criterio? Cuando es la emoción la que domina, el desbordamiento es total, pero tampoco puede ser la razón fría y lógica la que dirija el actuar.



¿Es diferente el amor de pareja al amor de hijos a padres o de hermanos o de abuelos y nietos? Carolina y Jorge se enamoraron y armonizaron ideologías. No los ‘obligó’ nadie, ni siquiera los lazos de sangre plasmados en la desastrosa frase “con los tuyos con razón o sin ella”. ¿Por qué se pueden conciliar diferencias en algunos escenarios? ¿Es amor, es química sexual, son egos controlados, respeto por la diferencia, es equilibrio entre emoción y razón? ¿Quién no ha sido espectador y hasta protagonista de una confrontación familiar por política, religión o género? ¿Cuántas amistades se desbaratan por ideas políticas?

Entonces, ¿cuándo sí se puede?



Es el triunfo de la emoción matizada por la razón. Emoción desbordada sin un ápice de razón lleva a extremos de animalidad ‘más cerca de las bestias’. Las creencias políticas o sociales se agudizan o se quiebran con base en la emoción, lo que requiere ‘aconductarlas’ a través del filtro humano de la razón. Es la manera como podemos convivir, o si lo quiere así, es cuando podemos estar más cerca de los dioses, pero cada quien decide a qué extremo se acerca más.

