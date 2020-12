Cierra los ojos

Diciembre 21, 2020 Por: Gloria H.

Sí, ciérralos. ¿Desapareció el mundo afuera de ti? No ves nada, significa que ¿no hay nada a tu alrededor? El que tu no veas ¿significa acaso que todo se evaporó? Eres tú el que crea tu realidad o la realidad existe así no la veas. ¿Somos cada uno los hacedores de nuestra propia realidad? O el mundo existe así yo no lo pueda constatar.



Igual con el tiempo. No mires un reloj y dedícate a descansar. ¿El tiempo pasa rápido o despacio? ¿Camino al aeropuerto, retrasado, a punto de abordar un avión, el tiempo ahora está lento o el acelere es inminente?

¿El tiempo cambia de intensidad de acuerdo a las circunstancias? ¿Lo crees? Sesión de Zoom: conectado a la vez con Australia, Argentina y Canadá: ¿Estás cerca o lejos de tus interlocutores?¿´Qué pasó con las distancias? ¿Qué sucede con el espacio? ¿Existe o es una mera construcción humana? Puedes cenar con tu amigo en Barcelona, ver con él una película y hasta tener un contacto sexual que disfrutas a plenitud.

¿Se necesitan los cuerpos para acompañarnos, para sentirnos, para amarnos? ¿Lo imaginas o es real, o ambas cosas? ¿Qué pasa con el mundo material: desaparece cuando cierras los ojos o permanece, así para ti no aparezca?



¿Todavía eres de los ilusos (mentalidad retrógrada) que considera que existe la objetividad? ¿Es cierto que hay estudios que prueban que la meditación cambia el cerebro de los seres humanos? ¿Cómo un elemento mental modifica la biología de un cuerpo? ¿Cómo explicar que piensas en un amigo que hace años no ves y de pronto suena el teléfono y es su voz? ¿Las premoniciones pertenecen al campo de lo esotérico o de mundos paralelos? ¿Conoce el significado de los mundos morfogenéticos? ¿Los cambios atmosféricos, conjunción de planetas, eclipses solares, afectan ‘tan solo’ a las plantas, a la naturaleza, al ecosistema, pero los seres humanos, seres de energía, permanecemos inmunes a esa influencia?



Tienes un ataque de ansiedad: ¿Estás angustiado por hechos reales? ¿Ha sucedido algo o es tu mente que está en el futuro y va a millón? ¿Estás creando desde ya un futuro negro y oscuro? ¿O el dolor de hoy es por la pérdida de un familiar hace 5 años y ‘viajas’ a ese momento para sentir igual sufrimiento y angustia? ¿Dónde está el mundo presente? ¿Y qué pasa si el 24 te acuestas a las 8, o si no estás con los de siempre para la festividad? ¿Es necesario celebrar? Cierras los ojos y ‘construye’ la fiesta que desees, viaja al lugar que quieras, reúnete con quien sueñes.



Estamos saliendo de la tercera dimensión. Tiempo, espacio, largo, ancho y profundo, se borran. O mejor, no se necesitan. El mundo deja su viejo caparazón material para construir otras opciones. La pandemia no fue contra la humanidad. Existen varias explicaciones para justificarla pero es obvio que es un momento de conciencia que nos sacó del automático. ¿Estás preparado? Todo es relativo porque la realidad es la que tú creas. De allí la dificultad de la convivencia en un mundo donde ya no existe una verdad impuesta. Estamos a las puertas de la quinta dimensión (la cuarta solo es un tránsito) donde construyo lo que voy a vivir. Tiempo y espacio aparecen como paradigmas viejos. De allí que aferrarse a algo físico (personas, objetos, fiestas) puede ser inútil. Cierra los ojos, todo está dentro de ti. ¿Lo percibes?



