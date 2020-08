Un tiro en el pie

La madurez y avance de una sociedad se reconoce en sus reacciones frente a decisiones como las tomadas por la Corte Suprema. Los llamados a levantamientos, convocatorias a reservistas, tomas de Bogotá y, la más peligrosa a mi juicio, la convocatoria a una asamblea constituyente con el único propósito de cobrarle una decisión a la Justicia habla muy mal de este país.



Pero que además sea el propio Presidente de la República el que respalde esta cuenta de cobro que se viene para las altas cortes, deja mucho que desear. No hay dudas de que la decisión tomada por la Corte Suprema en contra del senador Uribe es sorprendente y aleccionadora.

Sorprendente porque siempre el expresidente se mostró por encima de las instituciones, aupado en su amplio respaldo popular, que valga decir, fue perdiendo una vez comenzó su andadura en el Congreso. Y aleccionador porque también es un mensaje de que nadie, por mucho poder que tenga, está por encima de la ley. Por lo menos en el papel suena bien y así debería ser.



Lo que hemos conocido del proceso de Uribe es muy complejo. Las trapisondas de ese abogado Diego Cadena, más parecidas a las mañas de un traqueto que de un estudioso de las leyes, quedaron en evidencia. Y es difícil creer que todo esto se haya hecho a espaldas del Senador.



En un país respetuoso de sus instituciones, lo que habría que esperar es el juicio y que las pruebas a favor o en contra sean las que condenen o permitan la libertad del implicado. Pero como este país es Colombia pues entonces sucede que al otro día que se dicta una medida de aseguramiento contra el padrino político del Jefe de Estado, este decide dinamitar la institucionalidad y entrar en un directo enfrentamiento con las consideradas ‘cortes enemigas’.



Es el momento de la cordura y ojalá Duque recapacite porque no es arrasando con la Rama Judicial que demostrará su lealtad con Uribe. Si los más radicales representantes del Centro Democrático están en el papel de socavar la democracia y la institución porque un fallo judicial no les gusta, entonces nos acercamos a una dictadura. Estamos atravesando el peor momento de la economía en la historia y ¿nos vamos a desgastar en ese debate político de una asamblea constituyente? Por favor, señor Presidente, es absurdo que su escaso capital político lo vaya a dilapidar defendiendo una causa que a todas luces tiene el tufo de la venganza.



Con esas aterradoras cifras de desempleo y cientos de sectores productivos en la quiebra, lo que debería es convocar, pero a una gran cruzada para salvar la economía de este país que a fin de año tendrá a millones de personas en la pobreza absoluta. Pero no, ahora el partido de gobierno nos quiere meter en la locura de una asamblea constituyente.

Definitivamente ya no estamos en la ‘Patria Boba’ sino en la nación más estúpida.



