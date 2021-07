¿Se quebró la alianza?

Julio 21, 2021 - 11:45 p. m.

2021-07-21

Por:

Gerardo Quintero

Una aparente fractura entre la Gobernadora del Valle y el Alcalde de Cali quedó evidenciada luego de que se ‘filtrara’ un audio en el que la mandataria seccional le explica al ‘jefe’ que no puede cerrar Cali porque Ospina no se lo permite. Y es cierto, finalmente la capital del Valle es un distrito y en el extraño ordenamiento administrativo, la gobernadora de un departamento no puede decretar medidas restrictivas o de otro tipo para un ente municipal de estas características.



Más allá de la disputa que debería generar un debate sobre el futuro de las gobernaciones porque lo que está claro es que hoy son figuras institucionales sin dientes, sin relevancia, desgastadas y solo útiles para mantener la cuota burocrática, la gran inquietud es si hay una división entre dos grupos que actuaron en alianza durante las pasadas elecciones.



¿Hasta dónde podría escalar este agrietamiento de las relaciones? Cuando el alcalde fue consultado, dijo que hacía 25 días no hablaba con Clara Luz Roldán. Pero ella sabía que solo era cuestión de tiempo, que se vieran los efectos del 20 de julio, para ‘cobrarle’ a Ospina su decisión de no decretar toque de queda ni el cierre de fronteras en esta capital.



¿Qué podría suceder a futuro? ¿Retirará el grupo político de la ‘gober’ la cuota que mantiene en la alcaldía? ¿Adelantará Ospina un nuevo ‘simbronazo’ de gabinete para marcar distancia? En política esos movimientos son complejos. Aunque la alianza entre Jorge Iván y Clara Luz no tiene profundidades ideológicas, la burocracia y el poder que hay detrás es fuerte, por lo que no avizoro una fractura en ese sentido, pero sí fue la oportunidad para ambos de mostrarse los dientes. Para Ospina es un momento clave para determinar qué tan firme es la alianza que se ha mantenido incólume tanto en el gabinete como en el Concejo.

Fuentes cercanas al médico me dicen que esta administración ya cumplió sus compromisos, sin embargo, no ha sido fácil desprenderse por la fragilidad en que se encuentra el Mandatario local.



Para el otro socio, igualmente resulta importante sostener secretarías y subsecretarías mediáticas y que toman decisiones clave en la ciudad.

Ahora, también tengo conocimiento de que personas cercanas a la gobernadora le han pedido desmarcarse de Ospina todo lo que pueda, no hay que olvidar que se aproximan las elecciones y ‘ojo con el 2022’.

Entonces la movida del audio de respuesta al ‘jefe’ resultó conveniente. Le permite a Clara Luz mostrarse como una mujer firme, que toma decisiones para el Valle, pero que lo que suceda en Cali no es su responsabilidad porque está maniatada. Sin embargo, sabe que se trata de una figura administrativa que no se inventó Ospina, prefiere no chocar con él y eso le evita sacar su gente del gobierno local. ‘Jugada maestra’, pero más allá de esto, gobernadora y alcalde deberían trabajar en llave porque los problemas de la ciudad requieren a los mandatarios en la misma sintonía, no solo en lo burocrático. Ojalá no se repita el triste ‘remake’ Dilian-Armitage.

