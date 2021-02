Qué país pa’doler

Febrero 03, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-03 Por: Gerardo Quintero

Colombia es una tragedia en sí misma. Diez masacres en lo que va del 2021, de acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz dan cuenta de la virulencia de un conflicto que ha regresado a sus peores épocas. Las matanzas que han dejado 36 muertos coinciden con el retorno de verdaderos asesinos seriales como Mancuso, ‘Taladro’ y Jorge 40. Es posible que mucho de esto obedezca también a mensajes para que se sepa quiénes son los que mandan ahora con sangre y muerte en este desgraciado país.



Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca son las regiones en las que los grupos armados ilegales se han ensañado estos primeros dos meses del año. Lo que no quiere decir que la Costa Atlántica y zonas complejas como Caquetá, Putumayo y los Santanderes no hayan sido cooptados por las mafias que dominan gran parte del país, así las autoridades se empeñen en decirnos lo contrario.



Colombia está ‘descuadernada’. La connivencia entre muchos miembros de las Fuerzas Armadas con los actores delincuenciales es una realidad. La sociedad civil está inerme ante el poder intimidatorio de estos bandidos. Departamentos como el Cauca y Nariño son regiones perdidas, donde el Estado solo si acaso funciona en sus capitales. El narcotráfico ha convertido a Colombia en un país de ‘señores de la guerra’, como sucedió en Afganistán o Irak.



Y ya no basta el recurrente discurso de estar echándole la culpa a Santos. Ya no más con eso, es hora de retomar el control del país, pero no el control de las masacres que es lo que están ejecutando los matones de bandas que se dicen ‘gaitanistas’, ‘águilas negras’, ‘disidencias’ o ‘elenos’. El país está transitando uno de los caminos más violentos de su historia, solo asimilable a lo que sucedía en los años cuarenta o finales de los 90. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir así, refugiados en las grandes ciudades. Pero la ruralidad de Colombia es atroz. Basta con viajar a Buenaventura para comprender el miedo, el terror de salir a un barrio, las extorsiones hasta para las señoras que venden arepas.



Un país en el que nadie empuja hacia el mismo lado, donde los periodistas son atizadores del fuego y lo único que interesa es cómo defenestrar al rival que te ganó en las elecciones. Un país clasista que solo le importa mantener la riqueza de lo que más tienen y el resto que se arregle como pueda. Un país que nada en su egoísmo, que no es capaz de construir imaginarios nacionales solidarios porque lo supera su capacidad de odio, empezando por sus líderes políticos, que mandan como perros sin bozal a sus violentas huestes a que se enfrenten mientras ellos parten sus tajadas y siguen enriqueciendo sus bolsillos.



Qué país para ser hermoso, pero capaz de concebir gente tan atroz. Es año de definir candidatos a elecciones, lamento decirles que la pugnacidad será aún más dañina, aumentarán las masacres, asesinarán a más personas y el odio reinará en este impresentable país.



