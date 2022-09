Qué hacemos por Cali

Agosto 31, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-31

Por:

Gerardo Quintero

La paz total es el ambicioso y gran rollo en el que el presidente Gustavo Petro se ha involucrado y aunque muchos interpretan que esta posibilidad de diálogos con grupos armados ilegales solo será para las zonas rurales, es necesario que el alcalde Jorge Iván Ospina se resguarde en esa sombrilla con el fin de buscar alternativas reales para desactivar la violencia que sacude a Cali.



Ya conocemos los diagnósticos, por lo que ahora se requieren acciones. Cali no puede seguir viviendo con miedo, terror, con el escondámonos todos. Basta de eso. La ciudad tiene que vivir a pesar de sus problemas y por encima de las virtudes o falencias de sus administradores. Desgasta todo esto de que somos la capital del sicariato, de la delincuencia, del robo, en fin, ¿qué otro golpe a la moral de la ciudad esperamos darnos? Que ya no se puede salir, qué horrible trasnochar, qué pesadilla ir a un restaurante, recorrer un parque. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos? ¿Toque de queda permanente?



Por más que la sensación de inseguridad se acentúe, la ciudad no puede esconderse, aislarse; por el contrario, necesitamos una ciudad viva, orgullosa, que ocupe los espacios, que le grite a esos violentos que vamos a recuperar la ciudad, que no nos amedrentan.



Por eso, eventos como el Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea son tan importantes para la autoestima. Si les mostramos a los escritores del exterior la paranoia en que estamos, pues quién vendría a Cali. Hay que calmarse, necesitamos respirar, mostrar la otra cara de la ciudad. Gracias al apoyo de la Gobernación y al trabajo de Mónica Perlaza y Catalina Villa se sostiene una fiesta literaria internacional y nos visitan decenas de escritores de Colombia y del resto del continente. A la par se lanza el Festival Internacional de Poesía, que organiza la Secretaría de Cultura de Cali (versos para exorcizar la muerte).



Los melómanos nos congregaremos este viernes alrededor del VII Junte Salsero en la Casa Latina, dedicado a la memoria del compositor Tite Curet. Y hace unos días, Delirio realizó un homenaje a Jairo Varela.

ProPacífico lidera un proceso hermoso de sinergias de empresas y ciudadanía para recuperar tejido social. Don Tulio Gómez hace lo propio con la puesta en marcha de La Montaña y Juan Pablo Cruz lidera la creación de un nuevo banco, con un nombre bello: Unión… eso es lo que hoy necesitamos en esta ciudad. Sí, hay que hacer frente a la

delincuencia, pero no acabemos con las iniciativas para que esta ciudad siga viviendo, busquemos alternativas. Concejales, funcionarios, ciudadanía, aprovechemos este espacio que abre el Gobierno Nacional para mirar cómo se desactivan esas bandas delincuenciales en nuestra ciudad. Mientras tanto, no nos encerremos en la burbuja, contribuyamos a generar soluciones, no es mostrando una ciudad acobardada como se resuelven las dificultades.