Dos estilos de gobierno

Diciembre 23, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-23 Por: Gerardo Quintero

Dos estilos diferentes, dos maneras de encarar la administración pública, pero un solo gran problema por resolver. Jorge Iván Ospina y Clara Luz Roldán cumplen su primer año al frente de la administración de Cali y el Valle. Para Ospina no era una apuesta fácil. Una ciudad dividida frente a su triunfo no le dejaba mucha capacidad de maniobra. Tiene enemigos en la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Su gran acierto ha sido la recuperación de una serie de lotes, como el del Club San Fernando, que estaban en custodia de la SAE, el regreso de las plazas de mercado a la administración y la oportunidad de transformar la galería de Alameda en un ejemplo nacional gracias a una inversión sin antecedentes. También, por fin, la puesta en marcha del Búnker de la Fiscalía, con el que se podría recuperar esa compleja zona del centro.

Con las dificultades que ha entrañado la pandemia, Ospina y su equipo han acertado en la mayoría de las decisiones. A pesar de una sociedad como la caleña, en su mayoría desordenada, descreída del virus e irrespetuosa de las decisiones, con el apoyo del sector privado ha recuperado gran parte de los empleos perdidos y ha contenido, en lo posible, una enfermedad que pudo haber cobrado más vidas en la ciudad.



Los errores que ha cometido sorprenden para una persona que ya había estado en ese puesto. El anuncio de una inversión millonaria para una feria virtual y un alumbrado móvil sonó a provocación, y le dejó el camino servido a sus enemigos. ¿Se equivocó? Tal vez en la forma como lo presentó porque sí considero que era necesario apoyar al sector artístico de la ciudad. Era el momento de hacerlo, y la forma no era entregándoles limosnas o un mercado, no, ellos (los artistas) debían ejecutar su arte, por el que tanto nos ‘sentimos orgullosos’, en esta doble moral en la que nos mantenemos.



En el caso de la gobernadora, no era fácil suceder a una mujer con el carisma, carácter y capacidad de trabajo de Dilian Francisca Toro. Pero Clara Luz ha sido inteligente. Continuó lo que se venía haciendo bien y se ha enfocado en fortalecer programas como el de prevención de violencia contra la mujer, un flagelo que tiene al departamento en un deshonroso primer lugar. En salud, la gobernadora ha tenido liderazgo y con esa secretaria de lujo, la doctora Lesmes, han buscado el difícil equilibro entre mantener la salud y evitar el debacle económico del Valle. Su lado flaco han sido las obras de infraestructura que se han quedado quietas y necesitan una reactivación urgente antes de que se marchiten.



No es fácil ser mandatario en tiempos de crisis, odios y polarizaciones. Les deseo a ambos lo mejor, el futuro de la región depende de ustedes. Buena suerte y las mejores decisiones, las necesitaremos.



Sigue en Twitter @Gerardoquinte